Nuri Pakdil, sevdalısı olduğu Kudüs’te anıldı
İşgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi’nde Türk edebiyatının önemli isimlerinden Nuri Pakdil için anma programı düzenlendi.
Kudüs
Kudüs Şairi olarak bilinen Nuri Pakdil, işgal altındaki Doğu Kudüs’te düzenlenen bir programla anıldı.
Fikir ve düşünce adamı Pakdil için işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi’nde anma programı düzenlendi.
Kudüs Topluluğu Forumunun ortaklığıyla düzenlenen programa, Filistin Yönetimi Sosyal İşler Bakanı Müsteşarı Azzam el-Heşlemun, Kudüs Yüksek İslam Heyeti ve Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh İkrime Sabri ile Kudüs’teki birçok kanaat önderi katıldı.
Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Müdürü Reha Ermumcu, programda yaptığı konuşmada Kudüs’ün, Pakdil’in şiir ve düşüncesi başta olmak üzere Türk Edebiyatı’ndaki önemine dikkati çekti.
Pakdil’in “Anneler ve Kudüsler” adlı şiirini okuyan Ermumcu, Pakdil’i Kudüs’te anmanın kendisine bir vefa olduğunu dile getirdi.
Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı ve Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh Sabri de yaptığı konuşmada, Pakdil’in "Kudüs Şairi" olarak adlandırılmasının, onun Filistin davası için ortaya koyduğu mücadeleden kaynaklandığını söyledi.
Şeyh Sabri, Pakdil’in, "Yüreğimizin yarısı Mekke'dir, geri kalanı da Medine'dir. Üstünde bir tül gibi Kudüs vardır" şeklindeki dizelerini okuyarak Kudüs’ün ve Filistin’in Pakdil başta olmak üzere, Müslümanların kalbindeki yerine işaret etti.
Aksa hatibi Şeyh Sabri konuşmasının ardından Kudüs Şairi Pakdil için dua etti.
Türk edebiyatının önemli isimlerinden yazar, şair ve düşünür Nuri Pakdil tedavi gördüğü hastanede 18 Ekim'de vefat etmişti.