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Politika, Müslümanların kırmızı çizgisi Kudüs

TBMM Başkanı Şentop: Kudüs daima kırmızı çizgimizdir

TBMM Başkanı Şentop, Trump'ın açıkladığı sözde Orta Doğu barış planına ilişkin, "Türkiye’nin Filistin meselesinde tavrı uluslararası hukuk ve meşruiyet eksenindedir. Kudüs ise daima kırmızı çizgimizdir." dedi.

Ali Kemal Akan   | 28.01.2020
TBMM Başkanı Şentop: Kudüs daima kırmızı çizgimizdir

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye'nin Filistin meselesinde tavrı uluslararası hukuk ve meşruiyet eksenindedir. Kudüs ise daima kırmızı çizgimizdir." ifadesini kullandı.

Şentop, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde Orta Doğu barış planına yönelik, Twitter'daki hesabından açıklamada bulundu. 

Meclis Başkanı Şentop, açıklamasında, "Bugün ABD Başkanı'nca ilan edilen tek taraflı 'plan', Filistin meselesini, Kudüs'ün statüsünü kavramaktan uzak bir girişimdir ve sonuçsuz kalmaya mahkumdur. Türkiye'nin Filistin meselesinde tavrı uluslararası hukuk ve meşruiyet eksenindedir. Kudüs ise daima kırmızı çizgimizdir." değerlendirmesine yer verdi.

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