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Dünya

Hamas'tan, liderlerini "terörist" olarak niteleyen MBC kanalına tepki

Hamas, İsmail Heniyye ve Yahya Sinvar ile bazı şahsiyetlerin İsrail'e karşı eylemlerini terörizm olarak tanımlayan MBC kanalına tepki gösterdi.

Mehmet Nuri Uçar  | 19.10.2024 - Güncelleme : 19.10.2024
Hamas'tan, liderlerini "terörist" olarak niteleyen MBC kanalına tepki

İstanbul

Hamas, İsrail saldırısında hayatını kaybeden Hamas lideri Yahya Sinvar ve İsmail Heniyye ile bazı şahsiyetlerin İsrail'e karşı eylemlerini terörizm olarak tanımlayan MBC kanalına tepki gösterdi.

Hamas yaptığı yazılı açıklamada, "Filistin halkı, bir yılı aşkın süredir Siyonist varlık ve terörist ordusunun benzeri görülmemiş bir soykırım savaşı ve terör saldırısına maruz kalırken, Arapça yayın yapan MBC adlı bir kanal karanlık ve kışkırtıcı bir rapor yayınlayarak direniş hareketini ve liderlerini hedef alıyor. Filistin direnişinin işgalciye karşı eylemlerini terörizm olarak nitelendiriyor. Bu, direnişi ve sembollerini şeytanlaştırmaya çalışan Siyonist propagandayla örtüşen ahlaki bir çöküştür." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca kanaldan yayınla ilgili özür dilemesi istendi.

Şii milis yapıları destekleyen grup, Suudi Arabistan'a ait televizyon kanalını basmıştı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şii milis yapıları destekleyen grup, Şii milis liderlerin yanı sına İsrail saldırısında hayatını kaybeden Hamas lideri Yahya Sinvar'ı ve İsmail Heniyye'yi "terörist" olarak nitelemesinin ardından Suudi Arabistan'ın MBC televizyon kanalının binasını bastı.

Kanalda Şii milis liderlerinden Ebu Mehdi Mühendis, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve Hamas liderleri İsmail Heniyye ile Yahya Sinvar'ı "terörist" olarak niteleyen yayını protesto eden grup, binayı basarak bazı malzemelere zarar verdi. Grup, binanın dış kapısını da ateşe verdi.

Şii milis gruplara yakın milletvekili Mustafa Sened işin kanalın yakılmasıyla bitmeyeceğini, kanalın Irak'ta yayın ruhsatının elinden alınması için şikayette bulunacaklarını belirtti.

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