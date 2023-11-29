Hamas, Rus vatandaşı 2 esiri serbest bıraktı
Hamas, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde esir olan 2 Rus vatandaşının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çabalarına karşılık serbest bırakıldığını duyurdu.
Kudüs
Hamas'tan yapılan açıklamada, serbest bırakılan 2 esirin Uluslararası Kızılhaç Komitesi yetkililerine teslim edildiği belirtildi.
Açıklamada, 2 Rus vatandaşının Putin'in çabalarına karşılık olarak serbest bırakıldığı ifade edildi.
Öte yandan İsrail basını söz konusu esirlerin Rusya vatandaşlığı bulunan 2 İsrailli olduğunu yazdı.
Hamas, 26 Kasım'da da yine Putin'in çabalarına karşılık Rus vatandaşlığı da bulunan bir İsrailli esiri serbest bırakmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.