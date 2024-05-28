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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Hamas: Refah'ta İsrail saldırıları ve işgalini durdurmak için BMGK önlem almalı

Hamas, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK), İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine yönelik saldırılarını durdurmak için acil önlem alma talebinde bulundu.

Fayez Abdulsalam, Muhammed Emin Canik  | 28.05.2024 - Güncelleme : 28.05.2024
Hamas: Refah'ta İsrail saldırıları ve işgalini durdurmak için BMGK önlem almalı Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

İstanbul

Hamas, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK), İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine yönelik saldırılarını durdurmak için acil önlem alma talebinde bulunarak Tel Aviv yönetiminin Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) Refah'a saldırıları durdurma kararını görmezden gelmesine ilişkin sorumluluğunu üstlenme çağrısı yaptı.

Hamas'tan, İsrail'in UAD kararına rağmen Refah kentine yönelik saldırılarına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Uluslararası toplumdan ve BMGK'den, çeşitli bölgelerinde yerinden edilmiş insanların çadırlarını ve evlerini hedef alan rastgele ve barbarca Siyonist bombardımanına maruz kalan Refah kentine yönelik İsrail saldırılarını ve artan işgalini durdurmak için acil ve pratik önlemler almasını talep ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

UAD'nin kararına rağmen İsrail'in Refah'a daha fazla askeri birlik göndermesi sebebiyle "yerinden edilmiş Filistinlilerin doldurduğu küçük kentte katliam uyarısı" yapılan açıklamada, "Suçlu Siyonist yapının (İsrail) UAD'nin kararını dikkate almamasına karşı BMGK'nin hukuki ve ahlaki sorumluluklarını üstlenmesi gerekmektedir." ifadesine yer verildi.

Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan, Birleşmiş Milletler'in (BM) başlıca yargı organı UAD'nin kararları tüm uyuşmazlığın tarafı olan ülkeler için bağlayıcı nitelikte olup, UAD kararlarının uygulanması da BMGK'nın güvencesi altında bulunuyor.

Refah'ta kötüleşen insani durum ve sağlık felaketi uyarısı

İsrail ordusunun, Refah'ta hastaneleri ve sağlık merkezlerini hedef alarak hizmet dışı bıraktığının altı çizilen açıklamada, "Refah kentinde gittikçe kötüleşen insani durum ve sağlık felaketi uyarısı" yapıldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun saldırıları neticesinde Refah'ta doğum hastanesi hariç tüm hastanelerin hizmet dışı kaldığını duyurmuştu.

İsrail, UAD'nin kararlarına rağmen Refah kentine yönelik havadan ve karadan saldırılarını genişleterek sürdürüyor.

İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta Gazze Şeridi'nin güneyinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Refah kentine kara saldırısı başlatarak Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafını ele geçirdi ve geçişleri kapattı.

UAD, 24 Mayıs'ta aldığı tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.

İsrail, UAD'nin aldığı tedbir kararına rağmen 26 Mayıs'ta Refah'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombalamış, saldırıda 23'ü kadın, çocuk ve yaşlı olmak üzere en az 45 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 249 Filistinlinin yaralandığı bildirilmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 239'u çocuk, 10 bin 93'ü kadın olmak üzere 36 bin 96 Filistinli öldürüldü, 81 bin 136 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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