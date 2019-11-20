Hamas lideri Heniyye: ABD'nin Yahudi yerleşim yerleri kararı siyasi katliamdır
Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye, ABD'nin Batı Şeria'daki Yahudilere ait yasa dışı yerleşim yerleri kararına ilişkin, "ABD'nin Yahudi yerleşim yerleri kararı siyasi katliamdır." dedi.
Gazze
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, ABD'nin Batı Şeria'daki Yahudilere ait yasa dışı yerleşim yerlerine ilişkin kararının "siyasi katliam" olduğunu bildirdi.
- Pompeo: ABD'ye göre Batı Şeria'daki yerleşimler artık hukuka aykırı değil
- Filistin Başbakanı Iştiyye: ABD Yahudi yerleşim kararıyla uluslararası kanunları hafife alıyor
- ABD'li isimlerden yönetimin Yahudi yerleşimleri kararına tepki
- BM: İsrail'in yerleşim birimleri uluslararası hukuk uyarınca yasa dışıdır
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Heniyye yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin "işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerinin artık yasa dışı olarak görülmeyeceği" yönündeki kararına tepki gösterdi.
İsmail Heniyye, "Karar, Filistin halkının topraklarına, kutsallarına ve nesillerinin geleceğine yönelik hakkı hedef alan (İsrail ile ABD arasında) şeytani bir ortaklığı ve ittifakı temsil ediyor. ABD'nin Yahudi yerleşim yerleri kararı siyasi katliamdır. " ifadesini kullandı.
"Filistin halkı bu siyasi ve kanlı katliamlara teslim olmayacak"
"Filistin halkı bu siyasi ve kanlı katliamlara teslim olmayacak, haklarına sahip çıkacak ve savunacak, siyasi ve askeri saldırıların karşısında dimdik duracaktır." değerlendirmesinde bulunan Heniyye, Filistin yönetiminden de ABD'nin attığı bu adıma karşılık vermesini talep etti.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 18 Kasım'da yaptığı açıklamada, “işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini” belirtmişti.
Söz konusu açıklamaya Türkiye başta olmak üzere birçok ülkenin yanı sıra, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği gibi uluslararası kuruluşlar da tepki göstermişti.
BM de işgal altında olan Filistin topraklarındaki Yahudi yerleşim yerlerinin "uluslararası hukukun ihlali" olduğunu yinelemişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.