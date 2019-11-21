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Dünya

Halk Bankası avukatlarından ABD'deki davanın düşürülmesi ve reddihakim talebi

ABD'de İran yaptırımlarını delmekle suçlanan Halk Bankasına New York Güney Bölgesi Başsavcılığı tarafından açılan davada, avukatlar, davanın düşmesi ve reddihakim talebinde bulunacaklarını bildirdi.

Betül Yürük   | 21.11.2019
Halk Bankası avukatlarından ABD'deki davanın düşürülmesi ve reddihakim talebi

New York

ABD'de İran yaptırımlarını delmekle suçlanan Halk Bankasına New York Güney Bölgesi Başsavcılığı tarafından açılan davada, bankanın avukatları, mahkemenin yargı yetkisi olmadığı gerekçesiyle davanın düşmesi ve reddihakim talebinde bulunacaklarını bildirdi.

Halk Bankasının yasal danışmanlığını yapan King&Spalding hukuk firması, mahkemeye gönderdiği yazılı dilekçede kendilerine yeni bir duruşmada ''sınırlı ve özel katılım'' hakkı tanınmasını istedi.

Avukatlar, bu özel oturuma sadece mahkemenin yargı yetkisi olmadığını anlatmak, davanın düşmesi gerektiği ve reddihakim taleplerini iletmek için sınırlı bir yetkiyle katılacaklarını belirtti.

Dilekçede Halk Bankasının anayasada belirtilen adil yargı kapsamında yargı yetkisi bulunmayan mahkemenin ''akıl almaz'' uygulamasına karşı çıkma hakkı olduğu ifade edildi.

Dilekçede mahkemenin yargı yetkisinin olmadığını ve avukatlara ''sınırlı ve özel temsil'' hakkı verilmesi gerektiğini destekleyen farklı dava ve mahkeme kararlarından örneklere de yer verildi.

Bunlar arasında 11 Eylül saldırılarına yönelik davada, saldırılarla bağlantılı olduğu iddia edilen yabancı bir banka üzerinde mahkemenin yargı yetkisi olup olmadığına ilişkin, temyiz mahkemesinin ABD'de faaliyet göstermediği gerekçesiyle bankanın yargılanamayacağı yönünde bir karar aldığı örneğinin verilmesi dikkati çekti. 

Halk Bankasının avukatlarının mahkemeye gönderdiği dilekçeye savcılık da 26 Kasım'a kadar cevap verecek.

Bankaya "ABD'nin İran yaptırımlarını delmek" dahil 6 farklı suçlama yöneltilmişti.

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