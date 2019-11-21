Biri gri kategoride aranan 4 PKK’lı terörist teslim oldu
Irak'ın kuzeyindeki operasyonlar sonucu terör örgütünden kaçan, biri gri kategoride aranan 4 PKK’lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter hesabındaki paylaşımında, Irak'ın kuzeyinde etkili operasyonlar icra edildiği belirtildi.
Operasyonlar sonucu terör örgütünden kaçan, biri gri kategoride olmak üzere 4 PKK'lı teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu kaydedildi.
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Irak kuzeyinde icra edilen etkili operasyonlar neticesinde terör örgütünden kaçan biri “Gri” kategoride olmak üzere 4 PKK’lı terörist Güvenlik Güçleri’ne teslim oldu.#MSB #TSK pic.twitter.com/X3uux779kC— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 21, 2019