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Dünya

Biri gri kategoride aranan 4 PKK’lı terörist teslim oldu

Irak'ın kuzeyindeki operasyonlar sonucu terör örgütünden kaçan, biri gri kategoride aranan 4 PKK’lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Merve Yıldızalp   | 21.11.2019
Biri gri kategoride aranan 4 PKK’lı terörist teslim oldu

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının (MSB),  Twitter hesabındaki paylaşımında, Irak'ın kuzeyinde etkili operasyonlar icra edildiği belirtildi.

Operasyonlar sonucu terör örgütünden kaçan, biri gri kategoride olmak üzere 4 PKK'lı teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu kaydedildi.

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