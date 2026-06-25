ABD, Avrupa, Orta Doğu ve Suriye'nin farklı bölgelerinden çok sayıda doktor ve akademisyenin katılımıyla Halep'te 24. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Konferansı düzenlendi.

Halep'te, Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Konferansı düzenlendi ABD, Avrupa, Orta Doğu ve Suriye'nin farklı bölgelerinden çok sayıda doktor ve akademisyenin katılımıyla Halep'te 24. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Konferansı düzenlendi.

Suriye Amerikan Tıp Derneğince (SAMS), Halep Üniversitesi'nde "Sağlık hizmetlerini dönüştürmek ve umudu yeniden inşa etmek" temasıyla düzenlenen konferans, Suriye'de sürdürülebilir ve kaliteli sağlık sistemlerinin geliştirilmesine katkı sunacak ulusal ve uluslararası bir platform oluşturmayı amaçlıyor.

Etkinlikte sağlık hizmetleri, tıp eğitimi, bilimsel araştırmalar ve dijital sağlık dönüşümü gibi alanlarda oturumlar düzenlenirken, 90'dan fazla bilimsel araştırma ve sunum yapıldı.

SAMS Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Fuat Azra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konferansın temel amacının bilimsel bilgi paylaşımını artırmak ve tıp eğitimini güçlendirmek olduğunu söyledi.

Konferans kapsamında 30 klinik eğitim atölyesi düzenlendiğini aktaran Azra, "Bu atölyelerde özellikle genç hekimlerin klinik becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor." dedi.

ABD'den katılan uzman doktorların yerel hekimlere eğitim verdiğini ifade eden Azra, kardiyoloji, gastroenteroloji ve onkoloji başta olmak üzere çeşitli tıp alanlarında bilimsel oturumlar gerçekleştirildiğini kaydetti.

ABD'deki Saint Luke Üniversitesi'nde görev yapan kanser hastalıkları ve klinik araştırmalar uzmanı Dr. Maria el-Hafız da konferansın, Suriye'de sağlık sisteminin geliştirilmesi ve uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi açısından önemli bir platform olduğunu belirtti.

Halep'in yaşadığı tüm zorluklara rağmen güçlü bir direnç sergilediğini vurgulayan Hafız, SAMS'ın farklı yıllarda Şam ve Halep'te düzenlediği etkinliklerle ülke genelinde sağlık alanında aktif rol üstlendiğini söyledi.

Konferansta düzenlenen bilimsel oturumlar ve eğitim programlarının yanı sıra Halep Üniversitesi öğrencilerinin yoğun ilgisinin kendilerini motive ettiğini dile getiren Hafız, öğrencilere hitaben, "Kendinize güvenin ve potansiyelinizi küçümsemeyin." mesajını verdi.

Halep Üniversitesi'nde estetik cerrahi uzmanı olarak görev yapan Dr. Sidra el-Halbuni ise konferans sayesinde ABD'li Arap doktorların Suriye sağlık sistemine yönelik değerlendirmelerini ve katkı imkanlarına ilişkin görüşlerini dinleme fırsatı bulduğuklarını anlattı.

Yurt dışında eğitim ve kariyer imkanlarının, ülkeye dönerek hizmet etme konusunda önemli bir perspektif sunduğunu kaydeden Halbuni, bu tür organizasyonların mesleki gelişimine büyük katkı sağladığını ifade etti.

Öğrencilere de tavsiyelerde bulunan Halbuni, umudun hiçbir zaman kaybedilmemesi gerektiğini belirterek, "Zamanla herkes kendini geliştirebilir ve ülkesine önemli katkılar sunabilir." dedi.