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Dünya

Haiti'de çete saldırısında 20 kişi öldü

Haiti'de bir çetenin düzenlediği silahlı saldırıda 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Sinan Doğan  | 20.02.2025 - Güncelleme : 20.02.2025
Haiti'de çete saldırısında 20 kişi öldü

Bogota

Yerel basında çıkan habere göre, başkent Port-au-Prince'deki ABD Büyükelçiliğine birkaç kilometre uzaklıkta evlere baskın yapan silahlı çete üyeleri 20 kişiyi öldürdü.

Ülkedeki İnsan Hakları Savunma Ulusal Ağı (RNDDH), saldırının sorumlusu olarak "Vitel'Homme Innocent" isimli çeteyi işaret etti.

RNDDH'nin açıklamasına göre, çete aynı aileden 5 kişiyi öldürdü ve bu saldırı Haiti polisinin gerçekleştirdiği operasyonlara misilleme olarak yapıldı.

Son günlerde Haiti Ulusal Polisi ve Haiti'de güvenliği destekleyen çok uluslu güç tarafından düzenlenen operasyonlarda çok sayıda çete üyesi öldürülmüştü.

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