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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum konuşuyor
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Dünya

Haiti'de 2 gazeteci çetelerce öldürüldü

Karayip Denizi'nde bir ada ülkesi Haiti'de, iki gazeteci çeteler tarafından öldürüldü.

Sinan Doğan   | 08.01.2022
Haiti'de 2 gazeteci çetelerce öldürüldü

Bolivar

Bölge basınında çıkan habere göre, başkent Port-au-Prince'nin eteklerinde çeteler tarafından 6 Ocak'tan bu yana alıkonulan 3 gazeteciden 2'si öldürüldü, 1'i ise kaçmayı başardı.

Gazetecilerin haber yaptıkları sırada silahlı çetelerce kaçırıldığı kaydedilmişti.

İnsan Hakları Analizi ve Araştırma Merkezi'ne göre, ülkede 2021'de, en az 950 kişi çetelerce kaçırıldı.

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