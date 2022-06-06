Dolar
16.58
Euro
17.72
Altın
1,841.60
ETH/USDT
1,860.80
BTC/USDT
31,416.00
BIST 100
2,648.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Dominik Cumhuriyeti Çevre Bakanı Orlando Jorge Mera, silahlı saldırıda öldürüldü

Dominik Cumhuriyeti Çevre Bakanı Orlando Jorge Mera, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Sinan Doğan   | 06.06.2022
Dominik Cumhuriyeti Çevre Bakanı Orlando Jorge Mera, silahlı saldırıda öldürüldü

Bogota

Bölge basınında çıkan haberlere göre, silahlı saldırı Mera'nın ofisinde gerçekleşti. Ağır yaralanan Mera, daha sonra hayatını kaybetti.

Haberde, saldırının ardından zanlının kaçtığı, bakanlık çalışanlarının binadan çıkarıldığı, olay yerine çok sayıda güvenlik gücü sevk edildiği bilgisi paylaşıldı.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hacı adayları için Harem Otogarı'nda uğurlama merasimi düzenlendi
Ordu-Giresun Havalimanı'ndan yurt dışı uçuşlar yarın başlayacak
Türkiye, İtalya'ya terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinden duyduğu rahatsızlığı yineledi
İzmir'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
NATO'nun İntikal ve Hazırlık Tatbikatı 20-28 Haziran'da Türkiye'de yapılacak

Benzer haberler

Dominik Cumhuriyeti Çevre Bakanı Orlando Jorge Mera, silahlı saldırıda öldürüldü

Dominik Cumhuriyeti Çevre Bakanı Orlando Jorge Mera, silahlı saldırıda öldürüldü

Teksas'taki okul saldırısında polisler arasında iletişim kopukluğu yaşandığı ortaya çıktı

ABD'nin Tulsa kentindeki hastane saldırısında ölü sayısı 4'e yükseldi

Teksas'ta polis, 21 kişinin öldüğü saldırıya erken müdahale etmemekle eleştiriliyor

Teksas'ta polis, 21 kişinin öldüğü saldırıya erken müdahale etmemekle eleştiriliyor
Teksas'ta 19 çocuğu öldüren saldırgan öncesinde sosyal medyadan uyarı yapmış

Teksas'ta 19 çocuğu öldüren saldırgan öncesinde sosyal medyadan uyarı yapmış
Her 100 kişiye 120,5 silahın düştüğü ABD, bireysel silahlanmada dünyada ilk sırada

Her 100 kişiye 120,5 silahın düştüğü ABD, bireysel silahlanmada dünyada ilk sırada