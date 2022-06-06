Dominik Cumhuriyeti Çevre Bakanı Orlando Jorge Mera, silahlı saldırıda öldürüldü
Dominik Cumhuriyeti Çevre Bakanı Orlando Jorge Mera, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Bogota
Bölge basınında çıkan haberlere göre, silahlı saldırı Mera'nın ofisinde gerçekleşti. Ağır yaralanan Mera, daha sonra hayatını kaybetti.
Haberde, saldırının ardından zanlının kaçtığı, bakanlık çalışanlarının binadan çıkarıldığı, olay yerine çok sayıda güvenlik gücü sevk edildiği bilgisi paylaşıldı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.