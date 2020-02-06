Euro
6.58
Dolar
5.98
BIST 100
122,320.80
Altın
1,556.24
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pistten çıkan uçağa ilişkin açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya, Libya

Hafter milislerinin başkente saldırılarında bir sivil öldü

Libya'da, Halife Hafter'in Trablus'a düzenlediği saldırılarda son bir haftada 6'sı çocuk en az 10 sivil hayatını kaybetti.

Gülşen Topçu   | 06.02.2020
Hafter milislerinin başkente saldırılarında bir sivil öldü Fotoğraf: Hazem Turkia/AA

Trablus

Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Sağlık Bakanlığı, başkent Trablus'un güneyindeki bir bölgeye roket düşmesi sonucu 1 sivilin öldüğünü, 2'sinin yaralandığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı Basın Danışmanı Emin el-Haşimi yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, başkentin güneyindeki El-Hadba el-Bedri bölgesine düzenlediği roket saldırısının yine sivilleri hedef aldığını kaydetti.

Bir sivilin öldüğü, 2'sinin de yaralandığı son saldırıyla birlikte Hafter'in Trablus'a düzenlediği saldırılarda, son bir hafta içinde 6'sı çocuk en az 10 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika’da Fransa kâbusu – I: Tarihsel arkaplan
GÖRÜŞ - Yükselen Asya’nın karanlık yüzü: Gözaltı kampları
Türkiye-Ukrayna ilişkilerinde hassas denge
Şirketlerin ödeme gücü ve kredi hacmi artacak
İdlib saldırısının bölgesel-küresel jeopolitik bağlamda yol açacağı olası sonuçlar

Benzer haberler

Hafter milislerinin başkente saldırılarında bir sivil öldü

Hafter milislerinin başkente saldırılarında bir sivil öldü

Hafter’in petrol üretim kesintisi, Libya ekonomisini yaklaşık 1 milyar dolar zarara uğrattı

Kiralık çeteler Hafter saflarında Libyalılara saldırmaya devam ediyor

Libyalı sözcü: UMH saflarında Suriyeli radikal unsurların bulunduğu iddiası yalan

Libyalı sözcü: UMH saflarında Suriyeli radikal unsurların bulunduğu iddiası yalan
Libyalı uzman: Hafter ülkenin doğusundaki kentlerde tehcir politikası uyguladı

Libyalı uzman: Hafter ülkenin doğusundaki kentlerde tehcir politikası uyguladı
Libya'da UMH, ABD'li güvenlik ve danışmanlık şirketiyle görüştü

Libya'da UMH, ABD'li güvenlik ve danışmanlık şirketiyle görüştü