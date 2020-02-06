Euro
6.58
Dolar
5.98
BIST 100
122,320.80
Altın
1,556.24
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pistten çıkan uçağa ilişkin açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya, Müslümanların kırmızı çizgisi Kudüs

Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye: Direnişin silahı pazarlık konusu edilemez

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Filistin direnişinin elindeki silahının pazarlık konusu edilemeyeceğini bildirdi.

Hacer Başer,Gülşen Topçu   | 06.02.2020
Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye: Direnişin silahı pazarlık konusu edilemez

Gazze

Hamas'ın internet sitesinde yer alan habere göre, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde barış planının, "İsrail'in bakış açısını yansıttığını" ve "Filistin halkının temel haklarının tasfiyesi" olduğunu belirtti.

Sözde planın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Trump'ı gelecek seçimleri kaybetmekten kurtarma amacı taşıdığını vurgulayan Heniyye, anlaşmaya onay verenlerin ağır bir bedel ödeyeceğini, İsrail'in Filistinlileri hezimete uğratmaya gücünün yetmeyeceğini ve İsrail'in kimse için sığınılacak merci olmadığını kaydetti.

"Filistin direnişinin silahı, herhangi bir plan ya da çözümde pazarlık konusu edilemez." ifadesini kullanan Heniyye, tüm vatan topraklarını kurtarmak için Batı Şeria ve Kudüs'ü de içine alacak şekilde güç oluşturma stratejisine devam edeceklerine dikkati çekti.

Söz konusu planın çatışmayı sonlandırmak yerine yeni bir dönemi başlattığını ifade eden Heniyye, Hamas'ın Filistin halkının yaşadığı tarihi zulmü sonlandırmayı arzuladığını kaydetti.

Gazze'nin tamamen silahsızlandırılması mevzusu, ABD Başkanı Trump'ın İsrail Başkanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta açıkladığı tek taraflı barış planındaki maddeler arasında yer alıyor. Netanyahu da barış planının açıklandığı toplantıdaki konuşmasında bu meselenin altını çizmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika’da Fransa kâbusu – I: Tarihsel arkaplan
GÖRÜŞ - Yükselen Asya’nın karanlık yüzü: Gözaltı kampları
Türkiye-Ukrayna ilişkilerinde hassas denge
Şirketlerin ödeme gücü ve kredi hacmi artacak
İdlib saldırısının bölgesel-küresel jeopolitik bağlamda yol açacağı olası sonuçlar

Benzer haberler

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye: Direnişin silahı pazarlık konusu edilemez

Gazze'de Filistinli kadınlardan ABD'nin sözde barış planına karşı gösteri

İsrail'den Gazze'nin güneyine hava saldırısı

İsrail'den Gazze'nin güneyine hava saldırısı
Gazze'de ABD'nin sözde barış planına yönelik protestolar sürüyor

Gazze'de ABD'nin sözde barış planına yönelik protestolar sürüyor
Heniyye Lübnan Meclis Başkanı'yla ABD'nin sözde barış planını görüştü

Heniyye Lübnan Meclis Başkanı'yla ABD'nin sözde barış planını görüştü