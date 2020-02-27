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Dünya, Libya

Hafter milislerinden Trablus'taki Mitiga Havalimanı'na roketli saldırı

Hafter’e bağlı milisler, başkent Trablus Mitiga Havalimanı’na roketli saldırı düzenledi.

Aydoğan Kalabalık   | 27.02.2020
Hafter milislerinden Trablus'taki Mitiga Havalimanı'na roketli saldırı

Trablus

Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milisler, başkent Trablus’un dışa açılan tek kapısı Mitiga Havalimanı’na roketli saldırı düzenledi.

Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hafter milisleri Mitiga Havalimanı’nı grad roketleriyle vurdu, ancak uçuşlar durdurulmadı.

Hafter milisleri Mitiga Havalimanı'na dün gece de roketli saldırı düzenlemiş ve uçuşlar güvenlik amacıyla 2 saat boyunca durdurulmuştu.

Mitiga Havalimanı, şubat ayı başından bu yana Hafter milisleri tarafından dört kez hedef alındı.

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