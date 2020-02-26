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Dünya, Koronavirüs

Fransa, İsveç ve Finlandiya'da yeni Kovid-19 vakaları tespit edildi

Fransa, İsveç ve Finlandiya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının sayısında artış oldu, İtalya'da vaka sayısı ise 400'e ulaştı.

Yusuf Özcan,Atila Altuntaş ,Barış Seçkin,Davit Kachkachishvili   | 26.02.2020
Fransa, İsveç ve Finlandiya'da yeni Kovid-19 vakaları tespit edildi

Paris

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, düzenlediği basın toplantısında, ülkenin Annecy kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıyan ve hastanede tedavi gören bir kişinin eşinde aynı virüsün tespit edildiğini açıkladı. 

Bu kişinin hastanede karantina altında tutulduğunu ifade eden Veran, salgın ile mücadele için ülkedeki tüm eczanelere 15 milyon maskenin dağıtılacağını belirtti.

Bu gelişmeyle Fransa'da koronavirüse yakalanların sayısı 18'i buldu. Bu kişilerden 11'i iyileşirken, ikisi ise hayatını kaybetmişti.

İsveç

İsveç Halk Sağlığı Kurumundan yapılan yazılı açıklamada da İtalya'nın kuzeyinden gelen 30 yaşındaki bir kadında Kovid-19 tespit edildiği belirtildi. Kadının Göteborg'de bulunan Sahlgrenska Hastanesinde tedavi altına aldığı bildirilirken, ülkede virüse yakalananların sayısının 2'ye çıktığı kaydedildi.

Finlandiya

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de İtalya'dan gelen bir kadında koronavirüse rastlandığı belirtildi.

Helsinki Üniversitesi Merkez Hastanesinden yapılan açıklamada, kadının İtalya'nın Milano kentinden bir kaç gün önce Helsinki'ye geldiği vurgulandı.

Ülkede böylelikle Kovid-19 taşıyanların sayısı 2'ye yükseldi.

İtalya

İtalya Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Kovid-19 görülen vaka sayısının 400'e çıktığını bildirdi.

Gürcistan

Gürcistan ise ülkede ilk Kovid-19 vakasının tespit edilmesinin ardından İran ile karadan ulaşımı da kapattığını duyurdu.

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