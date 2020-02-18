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Dünya, Libya

Hafter milisleri Trablus Limanı'na roketli saldırı düzenliyor

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler Trablus Limanı'na roketli saldırı düzenliyor.

Aydoğan Kalabalık   | 18.02.2020
Hafter milisleri Trablus Limanı'na roketli saldırı düzenliyor

Trablus

Hafter milisleri Trablus Limanı'na roketli saldırı düzenliyor

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler Trablus Limanı'na roketli saldırı düzenliyor. Başkent Trablus'un kuzeyinde bulunan ve dünkü 17 Şubat Devrimi'nin 9'uncu yıl dönümü kutlamalarının yapıldığı Şehitler Meydanı'nın hemen bitişiğinde yer alan limana düzenlenen saldırı sonucu, bölgeden dumanlar yükseldi. ( Aydoğan Kalabalık - Anadolu Ajansı )

Libya'da başkent Trablus'un kuzeyinde bulunan ve 17 Şubat Devrimi'nin 9'uncu yıl dönümü kutlamalarının yapıldığı Şehitler Meydanı'nın hemen bitişiğinde yer alan Trablus Limanı'na Halife Hafter'e bağlı milislerce düzenlenen saldırı kentin her tarafından duyuluyor. 

En az 10 roketin düştüğü belirtilen Trablus Limanı'nda dün küçük gemilerle kutlama etkinlikleri gerçekleştirilmişti. 

Uluslararası tanınırlığa sahip Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ise henüz saldırıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. 

Hafter'e bağlı milislerin geçen hafta Trablus'un güney bölgelerine düzenlediği roketli saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetmişti.

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