Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.68
Dolar
5.96
BIST 100
93,946.08
Altın
1,278.86
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Hafter güçlerinin karargahına saldırı: 9 ölü

Libya'nın Sebha kentinde ülkenin doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter birliklerine bağlı bir karargaha düzenlenen saldırıda 9 kişi öldü.

Zeynep Hilal Karyağdı   | 04.05.2019
Hafter güçlerinin karargahına saldırı: 9 ölü

Sebha

Libya'nın Sebha kentinde ülkenin doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter birliklerine bağlı bir karargaha düzenlenen saldırıda 9 kişi öldü.

Sebha Belediye Başkanı Hamid el-Hayali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehrin kırsalında Hafter'e bağlı birliklerin eğitim karargahına silahlı saldırı düzenlenmesi sonucu 9 kişinin öldüğünü ifade etti.

Hayali, ilk belirlemelerin saldırıyı düzenleyenlerin terör örgütü DEAŞ militanları olduğunu gösterdiğini aktardı.

Karargahta aynı zamanda terör gibi çeşitli suçlar nedeniyle hapis tutulan bazı kişiler bulunduğunu belirten Hayali, bu kişilerin durumları hakkında ise bilgi vermedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye-Irak ilişkileri ivme kazanıyor
Ukrayna'yı zor bir dönem bekliyor
Venezuela’daki darbe girişimi ters tepti
Aşırı sağ, Avrupa Birliği değerlerini tehdit ediyor
Trump görevden alınır mı?

Benzer haberler

Hafter bir aydır Trablus savunma hattını kıramıyor

Hafter bir aydır Trablus savunma hattını kıramıyor

Libya'daki çatışmalarda ölü sayısı 392'ye yükseldi

Libya'da Hafter ile UMH ayrışması doğu-batı çatlağını derinleştiriyor

Libya'daki çatışmalarda ölü sayısı 376'ya yükseldi

Libya'daki çatışmalarda ölü sayısı 376'ya yükseldi
Tobruk meclisinden ayrılan milletvekillerinden Hafter'e tepki

Tobruk meclisinden ayrılan milletvekillerinden Hafter'e tepki
Libya ABD'den net tavır bekliyor

Libya ABD'den net tavır bekliyor