İsrail'in şehit ettiği 4 Filistinlinin cenazesi toprağa verildi
Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde düzenlenen cenaze törenine çok sayıda Filistinli katıldı.
Gazze
İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye dün düzenlediği saldırılarda şehit olan 4 Filistinli, yüzlerce kişinin katıldığı cenaze töreniyle son yolculuklarına uğurlandı.
Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kenti ile En-Nuseyrat, El-Buruç ve El-Megazi mülteci kamplarından alınan 4 Filistinlinin naaşı yüzlerce kişinin katıldığı tören sonrası defnedildi.
Filistin bayraklarının taşındığı törende göstericiler, Filistinli direniş gruplarından İsrail saldırılarına yanıt vermesini istedi.
Gazze-İsrail sınırında gerginlik artıyor
Gazze Şeridi'nden dün açıldığı söylenen keskin nişancı ateşi sonucu sınırda 2 İsrail askeri yaralanmıştı. Bunun üzerine İsrail ordusu Gazze'ye hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda 2 Filistinli şehit olmuş, 2'si yaralanmıştı.
Ayrıca dün Gazze Şeridi sınırında 30 Mart'tan bu yana düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüşü Yürüyüşü" gösterilerine katılan 2 Filistinli, İsrail askerlerince açılan ateş sonucu şehit edilmişti.
İsrail ordusunun bugün sabah saatlerinden itibaren abluka altındaki Gazze'nin güneyine düzenlediği saldırıda da Filistinli bir genç şehit olmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.