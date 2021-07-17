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Dünya

Hacı adayları, Kovid-19 önlemleri gölgesinde Kabe'de ilk tavaflarını yapmaya başladı

Kutsal topraklardaki hacı adaylarının, bu yıl da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan istisnai önlemlerin gölgesinde, Kabe'de ilk tavaflarını yapmaya başladığı bildirildi.

Muhammed Semiz   | 17.07.2021
Hacı adayları, Kovid-19 önlemleri gölgesinde Kabe'de ilk tavaflarını yapmaya başladı

Suudi Arabistan

Haremeyn İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, hacı adaylarının Mescid-i Haram'a girişlerinin farklı kapılardan düzenlendiği ve yetkililer tarafından işaretlenen aralıklarla sosyal mesafe kuralına uyarak Kabe'de tavaflarını gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca kudüm (ilk) tavaflarını yapan hacı adaylarının daha sonra "Terviye günü" olarak adlandırılan hicri takvime göre zilhicce ayının 8'inci günü (yarın) Hazreti Muhammed'in sünnetini yerine getirmek üzere Mina'ya hareket edeceği ifade edildi.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yer alan haberde de hacı adaylarının Mescid-i Haram'a giriş çıkışlarını düzenleyen tedbirlerin alındığı, her 20 hacı adayı için bir sağlık görevlisinin tahsis edildiği ve tavaf için Kabe'nin etrafında belirli aralıklarla 25 yürüme güzergahı hazırlandığı belirtildi.

Kovid-19 önlemleri gölgesindeki 2'nci hac mevsimi

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, 12 Haziran'da, hac ibadeti için yurt dışından kimsenin kabul edilmeyeceğini, yalnız ülke içinden kronik rahatsızlığı olmayan, 18 ila 65 yaş arasında ve aşı olmuş kişilerden 60 bin kişinin hac farizasını yerine getirebileceğini açıklamıştı

Suudi Arabistan, Kovid-19 salgını nedeniyle geçen yıl da sadece ülke içinden ve sınırlı sayıda hacı adayını kabul etmişti.

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