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Dünya

Guterres New York'ta cami ziyaretinde bulundu

BM Genel Sekreteri Guterres, Yeni Zelanda'daki iki camiye gerçekleştirilen terör saldırısının ardından, Müslümanlarla dayanışma sergilemek için New York'ta Cuma namazı öncesi bir camiyi ziyaret etti.

Betül Yürük   | 22.03.2019
Guterres New York'ta cami ziyaretinde bulundu

New York

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yeni Zelanda'daki Christchurch kentinde iki camiye gerçekleştirilen terör saldırısının ardından, Müslümanlarla dayanışma sergilemek için New York'ta Cuma namazı öncesi bir camiyi ziyaret etti.

Guterres, camide cemaati ''Es Selamün Aleyküm'' diyerek, selamladı ve cemaatle tek tek tokalaştı.

Cami ziyaretinde Guterres'e aralarında Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ve Yeni Zelanda, Avustralya, Kuveyt ve Pakistan gibi ülkelerin temsilcileri de eşlik etti.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Guterres, Müslüman toplumuyla dayanışma sergilemek için Cuma namazı öncesi camide Müslümanlarla bir araya gelmekten onur duyduğunu ve İslam'ın sevgi, şefkat, bağışlama ve merhamet dini olduğunu belirtti.

Guterres, Christchurch'teki ''korkunç'' terör saldırısında hayatını kaybedenlerden bazılarının isimlerini sayarak, dünya genelinde artan Müslüman karşıtı ve Yahudi karşıtı nefret söylemlerinin ve bağnazlığın ''kanser gibi yayıldığı'' uyarısında bulundu.

ABD'de Georgia State ve Alabama üniversiteleri tarafından yapılan bir araştırmanın sonuçlarını da paylaşan Guterres, "Faillerinin Müslüman olduğu belirtilen" terör saldırılarının medyada, diğer din ya da gruplara mensup kişilerce düzenlenen saldırılardan yüzde 357 daha fazla yer aldığını aktardı.

Guterres, ''Müslüman karşıtlığı ve her türlü gericilik karşısında birlik olmalıyız. Yalnız değilsiniz, dünya sizin yanınızda.'' dedi.

Antonio Guterres, BM Medeniyetler İttifakı'nın cami, sinagog ve kilise gibi bütün kutsal ibadet yerlerinin güvenliği için bir eylem planı geliştirilmesi üzerinde çalışacağını açıkladı.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye 15 Mart Cuma günü yapılan terör saldırısında, 50 kişi hayatını kaybetmişti.

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