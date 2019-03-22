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Dünya

Fransa İsrail maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı

İsrail maslahatgüzarı, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Fransız Kültür Merkezi'ndeki etkinliğe İsrail güvenlik güçlerinin müdahalesini izah etmesi için Fransa Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 22.03.2019
Fransa İsrail maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Ankara

Fransa, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Fransız Kültür Merkezi'ndeki bir etkinliğe İsrail güvenlik güçlerinin müdahalesi nedeniyle İsrail maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail maslahatgüzarının Fransız Kültür Merkezi'ndeki etkinliğe İsrail güvenlik güçlerinin müdahalesini izah etmesi için bakanlığa çağrıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu tür eylemler, Kudüs'te kültürel ağımızın işleyişine kabul edilemez ve ciddi bir saldırıdır." ifadesi kullanıldı.

Bakanlık ayrıca "Fransa'nın Filistin sivil toplumuyla köklü ve sıkı ilişkiler geliştirmeyi sürdürme niyetinde olduğu" vurgulandı.

İsrail polisi, dün işgal altındaki Doğu Kudüs'te Anneler Günü'nü kutlama amacıyla Fransız Kültür Merkezi'nde düzenlenmek istenen kermese engel olmuştu.

Kudüslü Kadınlar Derneği tarafından organize edilen ve el işi ürünlerin yer aldığı kermes İsrail polisince engellenmişti.

Filistinli kadınları zorla dışarı çıkaran İsrail polisi, kültür merkezinin kapısını kapatmıştı.

Polis, kültür merkezinin kapısına İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Gilad Erdan'ın aldığı yasaklama kararının yazılı olduğu belgeyi asmıştı.

Belgede kapatma kararına gerekçe olarak kermesin "Filistin yönetimi tarafından finanse edildiği" iddiası gösterilmişti.

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