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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Guterres, Filistin için "temel hedeflere her zamankinden daha uzak" olduklarını belirtti

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'nde bölgedeki temel hedeflerden "her zamankinden daha uzak" olduklarını bildirdi.

Mücahit Oktay  | 26.11.2024 - Güncelleme : 26.11.2024
Guterres, Filistin için "temel hedeflere her zamankinden daha uzak" olduklarını belirtti

New York

BM Genel Sekreter Yardımcısı Amina J. Mohammed, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla Guterres'in mektubunu okudu.

Guterres mektubunda, "Bu yılki anma özellikle acı vericidir çünkü bu temel hedefler her zamankinden daha uzaktır." ifadesine yer verdi.

Bir yıldan fazla bir sürede, İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'nin harabeye döndüğünü, çoğu kadın ve çocuk 43 binden fazla sivilin öldürüldüğünü belirten Guterres, "İnsani kriz her geçen gün daha da kötüleşiyor. Bu korkunç ve mazur görülemez." değerlendirmesini yaptı.

Guterres ayrıca, Doğu Kudüs ve işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail'in eylemleri, yerleşim genişletmeleri, tahliyeler, yıkımlar, yerleşimci şiddeti ve ilhak tehditlerinin "daha fazla acı ve adaletsizliğe" yol açtığını vurguladı.

Genel Sekreter mektubunda şunları kaydetti:

"İsrail ve Filistin'in barış ve güvenlik içinde yan yana yaşadığı ve Kudüs'ün her iki devletin başkenti olduğu iki devletli çözüme doğru geri döndürülemez bir ilerleme için zaman çoktan geçti. Acil olarak, Filistin halkı için hayat kurtarıcı insani yardıma tam destek çağrısında bulunuyorum."

Guterres, Filistin halkının "barış, güvenlik ve onur içinde yaşama haklarının" BM tarafından desteklenmeye devam edileceğini kaydetti.

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