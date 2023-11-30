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Emine Erdoğan'ın Filistin paylaşımı Çin medyasında yankı buldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın, sosyal medya hesabından Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla yaptığı paylaşım, Çin medyasında yer aldı.

Emre Aytekin  | 30.11.2023 - Güncelleme : 30.11.2023
Emine Erdoğan'ın Filistin paylaşımı Çin medyasında yankı buldu

Beijing

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın,  #FreePalestine etiketiyle Türkçe ve İngilizce yaptığı paylaşım, Çin'in geniş okuyucu kitlesine sahip internet platformları Sina, Sohu ve NetEase haber portallarının yanı sıra çok sayıda internet yayınında paylaşıldı.

Paylaşımın aktarıldığı haberler çok sayıda etkileşim aldı.

Emine Erdoğan, paylaşımında, "Biz bugün toprağı yastık, gökyüzünü yorgan edinen Gazze'deki masumların yanındayız. Filistin'in özgürlük mücadelesinin yanındayız." ifadelerini kullanmıştı.

Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'nde küresel vicdana seslendiklerini belirten Emine Erdoğan, "Katliamla karşı karşıya kalan hamile kadınlar, yenidoğan bebekler, tüm siviller için geçici ateşkes değil, derhal kalıcı ve sürdürülebilir barış talep ediyoruz." çağrısında bulunmuştu.

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