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Dünya

Gürcistan'daki AB yanlısı gösteriler yılbaşında da sürdü

Gürcistan'ın Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerin askıya alınmasına karşı bir aydan fazla devam eden gösteriler başkent Tiflis'te yılbaşı gecesinde de sürdü.

Davit Kachkachishvili  | 01.01.2025 - Güncelleme : 01.01.2025
Gürcistan'daki AB yanlısı gösteriler yılbaşında da sürdü Fotoğraf: Davit Kachkachishvili/AA

Tiflis

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze'nin, ülkesinin AB'ye katılım müzakerelerin başlatılması sürecinin 4 yıllığına askıya alması kararına karşı 28 Kasım'da başlatılan gösteriler 35 gündür sürüyor.

Ülkede 26 Ekim'de yapılan parlamento seçiminden sonra başlayan ve hükümetin AB ile ilgili verdiği karardan dolayı artan protestolar Tiflis'te yılbaşına rağmen devam etti.

Yılbaşı gecesini Tiflis'teki Parlamento Binası'nın önünde karşılamaya gelen binlerce gösterici bayram için evlerinde hazırladıkları yemekleri de yanına getirdi.

Kentin merkezindeki Şota Rustaveli caddesi boyunca sofra kuran göstericiler, Tiflis'te bulunan turistlere de yemek ikram etti.

Havai fişek gösterileri ile 2025 yılın gelmesini karşılayan göstericiler, aynı zamanda attıkları sloganlarla hükümete parlamento seçimlerini yenileme çağrısında bulundu.

Ellerinde AB ile Gürcistan ve farklı ülkelerin bayraklarını taşıyan göstericiler, saatler boyunca burada kalarak birbirlerine yeni yılını kutladı.

Gürcistan'daki gelişmeler

AB, ABD, eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili ve muhalefet, iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin seçildiği parlamento seçimlerini kabul etmiyor ve hükümetin AB'ye katılım müzakerelerinin başlamasını askıya almasına tepki gösteriyor.

Gürcistan Başbakanı Kobakhidze'nin hükümeti ise Batı'nın desteklediği bazı güçler, eski cumhurbaşkanı Zurabişvili ve muhalefeti, "sokak eylemleri" ile hükümeti devirmeye çalışmakla suçluyor.

ABD ile bazı Avrupa ülkeleri ise Gürcistan hükümetinin yetkililerine yaptırımlar uyguladı.

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