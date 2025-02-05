Gürcistan'da parlamentoya gitmeyen bazı muhaliflerin milletvekillikleri düşürüldü
Gürcistan'da, 26 Ekim 2024'te düzenlenen parlamento seçim sonuçlarını kabul etmeyerek parlamentoya gitmeyen bazı muhaliflerin milletvekillikleri düşürüldü.
Tiflis
Gürcistan Parlamentosu, geçen yıl düzenlenen parlamento seçim sonuçlarını kabul etmeyip meclise girmeme kararı alan bazı muhalefet partisi üyelerinin milletvekilliğinin düşürülmesine karar verdi.
Gürcistan Parlamentosu Başkanı Şalva Papuaşvili'nin yönettiği oturumda alınan karara göre, seçim barajını geçen ancak parlamentoya gitmeyen "Değişim İçin Koalisyon", "Gürcistan'ı Kurtarmak İçin Birlik" ve "Güçlü Gürcistan" partilerinden toplam 49 kişinin milletvekilliği düşürüldü.
Söz konusu partiler, seçimlerde hükümetin hile yaptığını iddia ederek kazandıkları milletvekili haklarının iptal edilmesi için başvurmuşlardı.
Parlamentoda bugün yapılan oturumda başvuruları değerlendirilen partilerin milletvekilleri düşürüldü ve 150 koltuklu parlamentoda 101 milletvekilli kaldı.
Muhalefetten "Gakharia Gürcistan İçin" partisi de seçim sonuçlarını kabul etmemiş fakat diğerleri gibi kendi üyelerinin milletvekilliği haklarının iptal edilmesi için başvuru yapmamıştı.
Gürcistan'daki parlamento seçimleri
Gürcistan'da geçen yıl ekim ayında parlamento seçimlerini, yüzde 53,93 oy alan, iktidardaki Gürcü Hayali Partisi kazanmıştı.
Oyların yüzde 11,03'ünü elde eden "Değişim İçin Koalisyon" ikinci, yüzde 10,16'sını alan "Gürcistan'ı Kurtarmak İçin Birlik" üçüncü, yüzde 8,81'ini alan "Güçlü Gürcistan" dördüncü ve yüzde 7,77'sini alan "Gakharia Gürcistan İçin" beşinci olmuştu.
Dönemin Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ve seçim barajını geçen muhalefet partileri, seçimlerde hile yapıldığını iddia ederek seçim sonuçlarını tanımamıştı.
Zurabişvili 27 Ekim 2024'te yaptığı açıklamada, "Biz, Rus özel operasyonu olarak tanımlanabilecek bir olayın kurbanı olduk. Halkımıza, ülkemize hibrit savaşın yeni türünden biri uygulandı." ifadelerini kullanmıştı.
Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze ise seçimlerin rekabetçi ve şeffaf ortamda demokratik şekilde yapıldığını belirterek seçimleri tanımayanların "ülkede istikrarsızlık yaratmak çabasında" olduğunu ifade etmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.