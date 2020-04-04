Gürcistan'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm
Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi.
Tiflis
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İlk vakanın 26 Şubat'ta tespit edildiği Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ilk ölüm görüldü.
Tiflis Devlet Tıp Üniversitesinin İlk Üniversite Kliniği Müdürü Levan Ratiani, klinikte tedavi gören 79 yaşında bir kadının bugün hayatını kaybettiğini, hastanın 31 Mart'ta kliniğe getirildiğini ifade etti.
Gürcistan'da Kovid-19 vaka sayısı 156'ya, iyileşenlerin sayısı da 28'e yükseldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.