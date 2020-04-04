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Dünya, Koronavirüs

Gürcistan'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm

Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi.

Davit Kachkachishvili   | 04.04.2020
Gürcistan'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm Fotoğraf: Davit Kachkachishvili/AA

Tiflis


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İlk vakanın 26 Şubat'ta tespit edildiği Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ilk ölüm görüldü. 
Tiflis Devlet Tıp Üniversitesinin İlk Üniversite Kliniği Müdürü Levan Ratiani, klinikte tedavi gören 79 yaşında bir kadının bugün hayatını kaybettiğini, hastanın 31 Mart'ta kliniğe getirildiğini ifade etti.

Gürcistan'da Kovid-19 vaka sayısı 156'ya, iyileşenlerin sayısı da 28'e yükseldi.

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