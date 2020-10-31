Euro
9.78
Dolar
8.35
BIST 100
1,112.37
Altın
1,878.63
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bayraklı'da enkazdan bir kişi sağ olarak çıkarıldı
logo
Dünya

Gürcistan'da halk milletvekili seçimleri için sandık başında

Gürcistan'da seçmenler, 150 sandalyeli mecliste kendilerini temsil edecek milletvekillerini belirlemek için yerel saatle 08.00'dan itibaren oy kullanmaya başladı.

Davit Kachkachishvili   | 31.10.2020
Gürcistan'da halk milletvekili seçimleri için sandık başında Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili (solda), oyunu başkent Tiflis'te açılan 3. seçim komisyonunda kullandı.

Tiflis

Başkent Tiflis'teki 3. seçim komisyonunda oyunu kullanan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, seçimlerin ülkenin parlak geleceği için son derece önemli olduğunu ifade etti. 

Kovid-19 salgının oluşturduğu zor şartlara rağmen Gürcü seçmenlerin bugün o haklarını kullanacaklarını belirten Zurabişvili, "Hepimiz bugün bizim hayal kurduğumuz ülkeyi inşa etmek için oy veriyoruz." şeklinde konuştu.

Gürcistan'daki genel seçimler

Seçimlerde yurt dışında 14 bin 170, yurt içinde 3 milyon 511 bin 853 seçmen, Gürcistan'ın bağımsızlığını yeniden kazandığı 1991'den bu yana onuncusu düzenlenen genel seçimlerde oy kullanacak.

Ülkeden tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya ile Güney Osetya, Tiflis yönetiminin kontrolünde olmadığı için söz konusu bölgelerde sandıkların kurulmayacağı ülkede, seçimlerde 48 siyasi partiyle 2 seçim bloku yarışacak.

Ülkede ilk kez bu seçimde nispi temsil sistemi uygulanacak. Milletvekilileri ile birlikte Acara Özerk Cumhuriyeti Yüksek Şurası da seçilecek.

Ülke genelinde oy kullanma akşam saat 20.00'da sona erecek. İlk sonuçların gece saatlerinde yayınlanması bekleniyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Belçika'da mağazalar kapatılıyor
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Sağlık Bakanı Koca: Yerli ürünlerimizi kardeşlerimizle paylaşarak salgınla mücadeleye katkı sağlıyoruz
Avrupa'da Kovid-19 vakaları hızla artmaya devam ediyor
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 322 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 78 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Gürcistan'da halk milletvekili seçimleri için sandık başında

Gürcistan'da halk milletvekili seçimleri için sandık başında

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na mevkidaşlarından destek telefonu

Gürcistan yarın ilk kez nispi temsil sistemiyle parlamento seçimi yapacak

ABD'de başkanlık seçimlerine 6 gün kala Trump, en kritik eyaletlerden Arizona'da

ABD'de başkanlık seçimlerine 6 gün kala Trump, en kritik eyaletlerden Arizona'da

AB'den 3 ülkeye daha seyahat kısıtlaması

AB'den 3 ülkeye daha seyahat kısıtlaması
İranlı milletvekillerine göre Trump ile Biden arasında fark yok

İranlı milletvekillerine göre Trump ile Biden arasında fark yok