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Dünya

Gürcistan'da açlık grevini sürdüren tutuklu Saakaşvili hastaneye kaldırıldı

Gürcistan'ın Rustavi kentindeki tutuklu bulunduğu 12. hapishanede 1 Ekim'den bu yana açlık grevini sürdüren eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin hapishaneye ait bir hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Davit Kachkachishvili   | 08.11.2021
Gürcistan'da açlık grevini sürdüren tutuklu Saakaşvili hastaneye kaldırıldı

Tiflis

Gürcistan'daki hapishaneleri yöneten Özel Hapishane Hizmeti İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada, Saakaşvili'nin başkent Tiflis'te Gldani semtinde bulunan 18. hapishaneye ait hastaneye nakledildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tutuklu Mihail Saakaşvili, sağlık durumunun kötüleşmesini önlemek ve artan tehlikeler nedeniyle 12. Ceza İnfaz Kurumu'ndan Sanık ve Hükümlü 18. Sağlık Kurumuna nakledildi. Kamuoyuna aşamalı olarak ek bilgiler sağlayacağız."

Saakaşvili'ye destek gösterisi planlanıyor

Tiflis'teki Özgürlük Meydanı'nda yerel saat 20.00'de Saakaşvili'ye destek gösterisinin düzenlenmesi bekleniyor.

Saakaşvili'nin de kurucusu olduğu ana muhalefet partisi ve destekçileri, kendisinin hapishaneye ait bir hastaneye nakledilmesine karşı çıkıp, başka bir hastaneye kaldırılmasını talep ediyor.

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