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Dünya

Gürcistan ile Ermenistan başbakanları, Güney Kafkasya'da barış arayışlarını görüştü

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Güney Kafkasya'da barışın sağlanmasına ve sürdürülmesine ilişkin görüştü.

Davit Kachkachishvili  | 16.09.2024 - Güncelleme : 16.09.2024
Gürcistan ile Ermenistan başbakanları, Güney Kafkasya'da barış arayışlarını görüştü Fotoğraf: Davit Kachkachishvili/AA

Tiflis

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, Gürcistan Başbakanı Kobakhidze tarafından resmi törenle karşılandı.

Hükümet Binası'nda gerçekleşen ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Burada konuşan Kobakhidze, Gürcistan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin asırlar boyunca mevcut olduğunu kaydederek, Paşinyan'ın Tiflis'te bulunmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Kobakhidze, ülkesinin toprak bütünlüğü ve egemenliğini desteklediği için Paşinyan'a teşekkür etti.

Gürcistan, Güney Kafkasya'da barış ve istikrarı destekliyor

Başbakan Kobakhidze, Gürcistan olarak Güney Kafkasya'da barış sürecini desteklemeye devam ettiklerini söyleyerek şunları kaydetti:

"Gürcistan, Güney Kafkasya'da istikrarı ve barış içinde bir arada yaşamayı destekliyor ve bu yönde bölgedeki zorluklarla başa çıkma sürecinde ortak çabalarımızın önemini vurgulamak isterim."

Bölgede barışın sürdürülmesi yönünde Azerbaycan ve Ermenistan arasında devam eden müzakereleri de desteklediklerini aktaran Kobakhidze, "Bölgede barış ve istikrarın sağlanmasında üzerimize düşen rolü elimizden geldiğince üstlenmeye hazırız." dedi.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış anlaşması süreci

Basın toplantısında konuşan Paşinyan da Gürcü mevkidaşi Kobakhidze ile Güney Kafkasya'da barışın sürdürülmesi için çeşitli konuları ele aldıklarını aktardı.

Paşinyan, Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden müzakereler sonucu iki ülke arasında sınır belirleme ve diğer konularda belli ilerlemelerin kaydedildiğini ifade ederek, "İki yıl süren müzakereler sonucunda Ermenistan ve Azerbaycan arasında barış ve devletler arası ilişkilerin sağlanması yönündeki anlaşmasının yüzde 80'i üzerinde anlaşmayı başardık." dedi.

Ermenistan ve Azerbaycan'ın, 1991 Almatı Zirvesi'nde kabul edilen deklarasyonunda yer alan maddelere dayalı sınır belirleme süreci çerçevesinde uygulanacak bir anlaşmaya vardıklarını söyleyen Paşinyan, "Bu da demek oluyor ki bu sürecin temeli eski Sovyet cumhuriyetleri arasındaki idari sınırların belirlenmesi olacak." diye konuştu.

Güney Kafkasya'da barışın sağlanmasının sadece Azerbaycan ve Ermenistan için değil, Türkiye ve bölgedeki diğer ülkeler için de önemli olacağını ifade eden Paşinyan, şunları kaydetti:

"Güney Kafkasya'daki çatışmalar sayfasını kapatmak ve bölgemizde sürdürülebilir barışı yaratmak için tarihi bir fırsata sahip olduğumuza gerçekten inanıyorum. Ayrıca, bu barıştan faydalananların sadece Ermenistan ve Azerbaycan'ın olmayacağını, aynı zamanda Gürcistan, Türkiye ve İran'ın da bu sürece eşit bir şekilde katılacağından eminim."

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