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Dünya, Koronavirüs

Gürcistan’da Kovid-19 nedeniyle 21 Nisan'a kadar OHAL ilan edildi

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 21 Nisan'a kadar olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini duyurdu.

Davit Kachkachishvili   | 21.03.2020
Gürcistan’da Kovid-19 nedeniyle 21 Nisan'a kadar OHAL ilan edildi

Tiflis

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Zurabişvili televizyondan yayınlanan ulusa seslenişinde, "Gürcistan genelinde olağanüstü hal ilan ediyorum." dedi.

Zurabişvili OHAL çerçevesinde sokağa çıkma yasağı getirmeyeceklerini ve karantina ilan etmeyeceklerini kaydetti.

Başbakan Giorgi Gakharia, bugün düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı'na OHAL ilan etmesi çağrısında bulunmuştu.


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