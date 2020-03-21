Gürcistan’da Kovid-19 nedeniyle 21 Nisan'a kadar OHAL ilan edildi
Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 21 Nisan'a kadar olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini duyurdu.
Tiflis
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Zurabişvili televizyondan yayınlanan ulusa seslenişinde, "Gürcistan genelinde olağanüstü hal ilan ediyorum." dedi.
Zurabişvili OHAL çerçevesinde sokağa çıkma yasağı getirmeyeceklerini ve karantina ilan etmeyeceklerini kaydetti.
Başbakan Giorgi Gakharia, bugün düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı'na OHAL ilan etmesi çağrısında bulunmuştu.
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