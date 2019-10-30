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Dünya

Gürcistan Başbakanı Gakharia Türkiye'ye gelecek

Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 30.10.2019
Gürcistan Başbakanı Gakharia Türkiye'ye gelecek

Ankara

Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Gürcistan Başbakanı Gakharia'nın göreve gelmesinin ardından Türkiye'ye yapacağı ilk resmi ziyaret, yarın gerçekleşecek.

Ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Gürcistan arasındaki ikili ilişkiler tüm yönleriyle gözden geçirilecek, iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde ayrıca, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da fikir alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

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