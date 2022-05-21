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Dünya

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon: Kuzey Kore'nin nükleerden arındırılması ortak hedef

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, ABD ile ortak hedeflerinin, "Kuzey Kore'nin tam olarak nükleerden arındırılması" olduğunu söyledi.

Ahmet Furkan Mercan   | 21.05.2022
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon: Kuzey Kore'nin nükleerden arındırılması ortak hedef

Seul/Tokyo

Yoon, ABD Başkanı Joe Biden ile gerçekleştirdiği ikili görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, zirvenin iki ülkeye "dostluk ve güveni inşa edebilmesi" fırsatı verdiğini belirterek, "Güney Kore ve ABD ittifakını, küresel kapsamlı stratejik ittifaka dönüştürme hedefini paylaşıyoruz." dedi.

Yoon, zirvede "Kuzey Kore" konulu senaryolar kapsamında çeşitli tatbikatların düzenlenmesi ihtiyacına dikkatin çekildiğini vurguladı.

"ABD'nin genişletilmiş caydırıcılığının, geleneksel şemsiyenin ötesine geçebileceğini" aktaran Yoon, "Kuzey Kore'nin tam olarak nükleerden arındırılması ortak hedef. Güvenlikten taviz yok. Bu ortak inanç doğrultusunda Kuzey Kore'ye karşı güçlü caydırıcılık her şeyden önemli." ifadelerini kullandı.

Yoon, diyalog kapısının da açık olduğunu anımsatarak, "Kuzey Kore önemli ölçüde nükleer silahlardan arınmaya başlarsa; ekonomisini ve halkının yaşam kalitesini iyileştirmek için cesur bir plan hazırlayacaklarını" belirtti.

Komşu ülkede ortaya çıkan Kovid-19 vakalarına karşı mücadeleye destek olmayı planladıklarını ifade eden Yoon, siyasi ve askeri perspektiften ayrı olarak insani perspektifle yardım sağlamayı istediklerini söyledi.

Yoon, ABD'nin hafta içinde duyurmayı planladığı Hint-Pasifik Ekonomik Çerçevesi'ne (IPEF) ülkesinin katılmayı planladığını hatırlatarak, "hukuka dayalı Hint-Pasifik inşasında ülkelerimiz birlikte çalışacak." ifadesini kullandı.

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