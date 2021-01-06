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Joe Biden, açıklamalarda bulunuyor Washington’da Trump destekçilerinden bazıları polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi
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Politika

TBMM Başkanı Şentop: ABD'deki olayları endişeyle izliyor, tarafları öncelikle sükunete davet ediyoruz

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ABD'deki olayları endişeyle izlediklerini, tarafları öncelikle sükunete davet ettiklerini belirtti.

Sinan Uslu   | 06.01.2021
TBMM Başkanı Şentop: ABD'deki olayları endişeyle izliyor, tarafları öncelikle sükunete davet ediyoruz

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'de Başkanlık seçimlerinin ardından yaşanan ve bugün Kongre binasına göstericilerin girmesine kadar varan gelişmeler konusunda değerlendirmede bulundu. 

Şentop, "ABD'deki olayları endişe ile izliyor, tarafları öncelikle sükunete davet ediyoruz. Daima hukuk ve demokrasi içinde sorunların çözüleceğine inanıyoruz. Türkiye olarak her zaman hukuktan ve demokrasiden yana olduk. Herkese de bunu tavsiye ederiz." ifadelerini kullandı.

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