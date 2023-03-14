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Dünya

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, haftada 52 saat çalışma önerisinin gözden geçirilmesini istedi

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, haftada 52 saatlik çalışma sistemine ilişkin önerilen reformun gözden geçirilmesi talimatı verdi.

Saadet Firdevs Aparı  | 14.03.2023 - Güncelleme : 14.03.2023
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, haftada 52 saat çalışma önerisinin gözden geçirilmesini istedi

Ankara

Yonhap'ın haberine göre, Yoon, Çalışma Bakanlığının hazırladığı, şirketlerin haftalık ortalama çalışma süresini 52 saat, haftalık maksimum çalışma süresini 69 saate çıkarmalarını öngören teklifin gözden geçirilmesini istedi.

Haziran-temmuz aylarında onaylanmak üzere Ulusal Meclise gönderilmesi planlanan teklife ilişkin açıklama yapan Yoon, reform teklifinin özellikle genç neslin talepleri dikkate alınarak yeniden incelenmesi talimatı verdi.

Başbakan Han Duck-soo, Yoon'un talimatının önerilen çalışma sistemini tamamen yeniden gözden geçirme anlamına gelmediğini söyledi. Han, genç nesil için yararlı olduğunu belirttiği teklifin genel çerçevesinde hiçbir şeyin değişmediğini aktardı.

Güney Kore’de geçen hafta, yaşlanan nüfus ve azalan iş gücü sorununu dengelemek için söz konusu reform teklifi açıklanmıştı.

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