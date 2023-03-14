Rus Bakan Şoygu yüksek hassasiyetli silah üretiminin katlanması talimatı verdi
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Moskova bölgesindeki bir fabrikanın yüksek hassasiyetli silah üretimini iki katına çıkarması talimatını verdi.
Moskova
Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şoygu, Moskova bölgesinde savunma alanında faaliyet gösteren ve devlet siparişini yerine getiren "Taktik Füze Silahları" fabrikasını ziyaret etti.
Bakan Şoygu'ya, üretim sürecini denetlediği fabrikada, seri üretime giren modern silahlar gösterildi.
Fabrika yöneticileriyle toplantı yapan Şoygu, silah üretim kapasitesi artan fabrikanın devlet siparişlerini yerine getirdiğini vurguladı.
Şoygu, yüksek hassasiyetli silahların üretiminin iki katına çıkarılması talimatını vererek, "Bugün gösterilen silahlar büyük ilgi hak ediyor. Bu ürünler sadece düşmanda değil, başka ülkelerin silahlı kuvvetlerinde de yok." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.