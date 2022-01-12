Dolar
13.59
Euro
15.53
Altın
1,823.95
ETH/USDT
3,371.00
BTC/USDT
43,825.00
BIST 100
2,064.21
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Güney Afrika'nın doğusundaki şiddetli fırtınalar son 4 haftada 24 can aldı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin doğusundaki KwaZulu-Natal eyaletinde meydana gelen şiddetli fırtınalar nedeniyle son 4 hafta içinde 24 kişinin öldüğü bildirildi.

Murat Özgür Güvendik   | 12.01.2022
Güney Afrika'nın doğusundaki şiddetli fırtınalar son 4 haftada 24 can aldı

Johannesburg

KwaZulu-Natal eyaleti hükümetinden yapılan açıklamada, eyalette 15 Aralık'tan bu yana bir dizi şiddetli fırtına oluştuğu belirtildi.

Açıklamada, kötü hava koşulları nedeniyle 18 kişinin boğularak, 6 kişinin de yıldırım çarpması sonucunda hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

700'ün üzerinde binanın hasar gördüğü kaydedilen açıklamada, yaklaşık ülkede 207 milyon dolarlık maddi hasar meydana geldiği aktarıldı.

Güney Afrika Hava Servisi de bugün eyalet genelinde görülmesi beklenen şiddetli yağışlar konusunda uyarıda bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 842 bini geçti
Alman parlamentosunda Kovid-19 tedbirleri sertleştirildi
İsrail'de Kovid-19 vaka sayısı rekor seviyeye ulaştı
Kanada'da Kovid-19 aşısı yaptırmayanlardan sağlık vergisi alınacak
Putin, Kovid-19 vakalarında ani artışların olabileceğini söyledi

Benzer haberler

Güney Afrika'nın doğusundaki şiddetli fırtınalar son 4 haftada 24 can aldı

Güney Afrika'nın doğusundaki şiddetli fırtınalar son 4 haftada 24 can aldı

Araştırmaya göre Omicron yüksek 'asemptomatik taşıyıcı' oranına sahip

Shell'in Güney Afrika kıyılarındaki sismik araştırmaları mahkeme kararıyla durduruldu