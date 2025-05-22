Güney Afrikalı beyazlardan ABD Başkanı Trump'a "soykırım yok" mesajı
ABD Başkanı Donald Trump ile Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın gerçekleştirdiği görüşmeye katılan beyaz Güney Afrikalı bakan, iş insanı ve sporcular, ülkelerinde beyazlara yönelik sistematik bir soykırım yaşanmadığını vurguladı.
Cape Town
Trump'ın "beyazlara soykırım" iddialarının damga vurduğu Beyaz Saray'da gerçekleştirilen görüşmede, Güney Afrika'da koalisyon hükümetinin ikinci büyük partisi Demokratik İttifak'ın (DA) lideri ve Tarım Bakanı John Steenhuisen, ülkenin en zengin iş insanı Johann Rupert, ünlü golfçüler Ernie Els ve Retief Goosen de hazır bulundu.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Steenhuisen, burada yaptığı açıklamada, Trump'ın dile getirdiği "beyazlara soykırım" iddialarını reddederek, çiftçilere yönelik saldırıların ülkenin genelinde yaşanan güvenlik krizinin parçası olduğunu ve toplumun her kesimini etkilediğini söyledi.
Trump'ın Ramaphosa'ya izlettiği "Beyazlara Ölüm" sloganlarının yer aldığı videodaki kişilerin radikal muhalif partisi Ekonomik Özgürlük Savaşçıları (EFF) lideri Julius Malema olduğunu ifade eden Steenhuisen, "Benim partim, 30 yıldan fazla süredir muhalefette olan DA, Sayın Ramaphosa'nın partisiyle işbirliği yapma kararı aldı. Bunun temel sebebi, bu tür radikal unsurların iktidara gelmesini engellemektir." dedi.
Güney Afrika'nın en zengini Rupert, Trump'ın iddialarına karşı çıktı
Yaklaşık 15 milyar dolarlık servetiyle Forbes dergisinin yayımladığı "2025 Afrika'nın en zenginleri" listesinde yer alan ve ülkesinin en varlıklı iş insanı olan Rupert, Trump'ın sunduğu videolar ve gazete kupürlerinin ardından söz alarak beyaz çiftçilere yönelik "soykırım" iddialarına karşı çıktı.
Rupert, istatistiklerin Güney Afrika'daki korkunç cinayet oranının başlıca kurbanlarının beyaz çiftçi toplulukları olmadığını gösterdiğine dikkati çekti.
Ünlü golfçülerden birlik mesajı
Dünyaca ünlü Güney Afrikalı golfçülerden Els ise Trump'a, Güney Afrika'da ırklar arası çatışmadan ziyade birlikte yaşama arzusunun hakim olduğunu söyledi.
Els, ülkesinde beyazlara yönelik hedef gösterme politikası olmadığını savunarak, "Nelson Mandela, sporu birleştirici güç olarak kullanarak ülkeyi bir araya getirdi. Bu mirasa sahip çıkmamız gerekir." dedi.
Goosen ise çiftçilerin karşılaştığı zorluklara değinerek, "Elbette kırsalda yaşam zor ancak bu zorluklar yalnızca beyazları değil, tüm çiftçileri etkiliyor. Bu durumu soykırım gibi göstermek doğru değil." ifadelerini kullandı.
Musk'ın iddialarına tezat
Güney Afrika hükümetinin beyazlara zulmettiği iddialarının arkasındaki en önemli isimlerden biri olarak görülen Güney Afrika doğumlu ABD'li milyarder Elon Musk da görüşmede hazır bulundu.
Musk, bu görüşmede söz almasa da yaklaşık 35 yıl önce terk ettiği ana vatanında beyaz çiftçilerin ırk temelli saldırılara uğradığını ve ülkede beyazlara karşı "soykırım" tehlikesi bulunduğunu iddia ediyor.
Apartheid dönemi Güney Afrika'da yetişen ve Trump yönetiminde "devlet verimliliği dairesi" başkanlığı görevini yürüten Musk, bu iddiaları özellikle kendi uydu internet ağı Starlink'in Güney Afrika'da faaliyete geçmesi önünde engel oluşturan düzenlemeleri eleştirmek için kullanıyor.
Öte yandan Güney Afrika beyaz toplumunun önde gelen isimlerinin açıklamalarının, Musk'ın iddialarına tezatlığı dikkati çekiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.