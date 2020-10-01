Euro
9.06
Dolar
7.73
BIST 100
1,144.27
Altın
1,895.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, video konferans yöntemli Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu toplantısına katılıyor Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, video konferans yöntemli Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu toplantısına katılıyor
logo
Dünya, Koronavirüs

Güney Afrika'da Kovid-19 nedeniyle 2 milyondan fazla kişi işini kaybetti

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelede alınan önlemler nedeniyle 2 milyondan fazla kişi işinden oldu.

Tufan Aktaş,Gökhan Kavak   | 01.10.2020
Güney Afrika'da Kovid-19 nedeniyle 2 milyondan fazla kişi işini kaybetti

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Güney Afrika Cumhuriyeti İşgücü Raporu'na göre, 26 Mart'tan bu yana uygulanan tedbirler nedeniyle yılın ikinci çeyreğinde 2 milyon 217 kişi işini kaybetti.

Ülkede ekonomik nedenlerden dolayı son yıllarda işini kaybedenlerin sayısı ise 14,1 milyona yükseldi.

Son aylardaki işsizlik rakamları 2008'den beri yaşanan en büyük artış olarak kayıtlara geçti.

İşini kaybedenlerin 1,2 milyonu kayıtlıyken 640 binini kayıt dışı sektörde çalışanlar oluşturdu. Ev işlerinde çalışan 311 bin ve tarım sektöründe çalışan 66 bin kişi işini kaybedenler arasında yer aldı.

Uzmanlar, sokağa çıkma yasağı nedeniyle işini kaybedenlerin sayısının daha fazla olduğunu değerlendiriyor.

Seyahat yasağı kısmen kaldırıldı

Öte yandan ülke, yüksek riskli kabul ettiği 57 ülke hariç tüm dünyaya sınırlarını yeniden açtı.

Uluslararası İlişkiler ve İş Birliği Bakanı Naledi Pandor, dün yaptığı açıklamada, ülkede enfeksiyon oranının azaldığını ve hayatın yavaş yavaş normale döndürüleceğini söyledi.

Bu kapsamda 1 Ekim itibarıyla tüm Afrika ülkelerine ve komşulara sınırların açılacağını belirten Pandor, yüksek riskli kabul edilen 57 ülkeden iş veya zorunluluk dışında bir sebeple seyahat eden kişilerin ülkeye girişine izin verilmeyeceğini dile getirdi.

Zorunlu haller dışında seyahat edilmesi yasaklanan yerler arasında ABD, İngiltere, Hindistan, Rusya, Fransa ve Hollanda gibi ülkeler yer aldı.

Güney Afrika Cumhuriyeti, kıtada Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke konumunu koruyor. Ülkede vaka sayısı 674 bin 339'a yükseldi ve virüs kaynaklı ölüm sayısı 16 bin 734 oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'u ağır geçirenlerin genetik şifresi çözüldü
Güney Afrika'da Kovid-19 nedeniyle 2 milyondan fazla kişi işini kaybetti
İsrail'de karantinaya rağmen Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı rekor kırdı
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 34 milyon 166 bini aştı
Almanya'da son 24 saatte 2 bin 503 Kovid-19 vakası tespit edildi

Benzer haberler

HES kodu hayatın her alanında

HES kodu hayatın her alanında

Güney Afrika'da Kovid-19 nedeniyle 2 milyondan fazla kişi işini kaybetti

İsrail'de karantinaya rağmen Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı rekor kırdı

Almanya ile Türkiye arasındaki ticaret hacminde hedef 50 milyar dolar

Almanya ile Türkiye arasındaki ticaret hacminde hedef 50 milyar dolar
Almanya'da son 24 saatte 2 bin 503 Kovid-19 vakası tespit edildi

Almanya'da son 24 saatte 2 bin 503 Kovid-19 vakası tespit edildi
Kovid-19 salgınında son 24 saatte Hindistan'da 1181, Brezilya'da 1031, Meksika'da 483 kişi öldü

Kovid-19 salgınında son 24 saatte Hindistan'da 1181, Brezilya'da 1031, Meksika'da 483 kişi öldü