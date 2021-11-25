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Dünya, Koronavirüs

Güney Afrika ve Botsvana'da Kovid-19'un yeni varyantı tespit edildi

"Süper varyant" olarak nitelendirilen B.1.1.529 varyantı 32 mutasyona sahip. Mevcut aşıların bu varyanta karşı etkili olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Murat Özgür Güvendik   | 25.11.2021
Güney Afrika ve Botsvana'da Kovid-19'un yeni varyantı tespit edildi

Johannesburg

Güney Afrika Cumhuriyeti ile Botsvana'da, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) çok sayıda mutasyona uğramış yeni bir varyantının tespit edildiği bildirildi.

News 24'ün haberinde, Güney Afrika ve Botsvana'da 9 kişide Kovid-19'un B.1.1.529 olarak isimlendirilen yeni bir varyantına rastlandığı belirtildi.

Ayrıca Güney Afrika'dan Hong Kong'a seyahat eden bir kişide de bu virüse rastlandığı bilgisi paylaşıldı.

Haberde, "süper varyant" olarak nitelendirilen B.1.1.529 varyantının 32 mutasyona sahip olduğu belirtildi.

Uzmanlara göre, mevcut aşıların bu varyanta karşı etkili olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Buna rağmen düşük görülme sıklığı nedeniyle varyantın çok bulaşıcı olmayan bir tür olduğu tahmin ediliyor.



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