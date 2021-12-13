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Dünya

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa Kovid-19'a yakalandı

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı bildirildi.

Murat Özgür Güvendik   | 13.12.2021
Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa Kovid-19'a yakalandı

Johannesburg


Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Ramaphosa'nın Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, hafif semptomlar gözlenen Ramaphosa'nın Güney Afrika Askeri Sağlık Servisi tarafından Cape Town kentinde müşahede altına alındığı belirtildi.

Ramaphosa, bu hafta için tüm yetki ve sorumluluklarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı David Mabuza'ya devretti.



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