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Dünya

Guatemala'da devlet başkanı seçiminin ikinci turunu sol görüşlü Arevalo kazandı

Guatemala'da devlet başkanı seçiminin ikinci turunda Ulusal Umut Partisi (UNE) lideri Sandra Torres'e karşı yarışan sol görüşlü Bernardo Arevalo, büyük farkla galip geldi.

Ecem Şahinli Ögüç  | 21.08.2023 - Güncelleme : 21.08.2023
Guatemala'da devlet başkanı seçiminin ikinci turunu sol görüşlü Arevalo kazandı

Bogota

Guatemala Seçim Mahkemesinin verilerine göre, ülkede dün düzenlenen seçimlerde oyların yüzde 98'inden fazlası sayıldı.

İlk turda oyların yüzde 11,77'sini alarak seçimi ikinci sırada tamamlayan Arevalo, ikinci turda yüzde 58 oyla seçimi önde bitirdi.

Arevalo, seçim sonucunu eski adı Twitter olan X sosyal medya platformunda "Yaşasın Guatemala" paylaşımıyla kutladı.

Ülkenin mevcut Devlet Başkanı Alejandro Giammattei, X sosyal medya platformunda Arevalo'yu tebrik etti.

İlk turun birincisi Torres ise yüzde 36 oyla seçimi ikinci sırada tamamladı.

Bernardo Arevalo kimdir?

Eski Guatemala Devlet Başkanı Juan Jose'nin 64 yaşındaki oğlu Bernardo Arevalo, daha önce Dışişleri Bakan Yardımcısı, Madrid Büyükelçisi ve İsrail Konsolosu olarak görev yaptı.

Arevalo, ülkeyi yıllardır yöneten geleneksel siyasi sınıfla arasına mesafe koyan "yolsuzluk karşıtı aday" olarak tanındı.

Sol görüşlü Arevalo, ilk turda anket sonuçlarının aksine beklenenden yüksek oy almıştı.

Guatemala'da devlet başkanı seçimi ikinci tura kalmıştı

Guatemala'da 8 milyonu aşkın seçmen, devlet başkanının yanı sıra başkan yardımcısını, kongreye 160 milletvekilini, Orta Amerika Parlamentosuna 20 milletvekilini ve 340 belediye başkanını seçmek için 25 Haziran'da sandık başına gitmişti.

Devlet başkanlığı seçiminin birinci turunda hiçbir adayın yüzde 50'yi geçememesi nedeniyle 20 Ağustos'ta ikinci turun düzenleneceği açıklanmıştı.

Torres, oyların yüzde 15,86'sını, Arevalo ise yüzde 11,77'sini alarak 22 aday arasından ikinci tura kalmıştı.

Ülkenin mevcut Devlet Başkanı Alejandro Giammattei'nin desteklediği iktidar partisinin adayı, oyların yüzde 7,84'ünü alarak seçimi 3. sırada tamamlamış ve 2. tura kalamamıştı.

Başsavcılığın, Arevalo'nun partisini "yasa dışı seçim finansmanı sağlamak" ile suçlayarak adayın seçimlerden diskalifiye olmasını talep etmesi üzerine yüzlerce kişi, 25 Temmuz'da protesto düzenlemişti.

Sokaklara dökülen göstericiler, bu talebi "siyasi müdahale" olarak nitelendirmişti.

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