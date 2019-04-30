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Politika, Dünya

Guaido: Bu geri dönüşü olmayan bir yol

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Guaido, "Ülkenin 24 eyaleti de sokağa çıktı, bu geri dönüşü olmayan bir yol. Gelecek bizimdir, halk ve silahlı kuvvetler hükümet gaspını durdurmak için bir aradadır." dedi.

Muhammed Emin Canik   | 30.04.2019
Guaido: Bu geri dönüşü olmayan bir yol

Caracas

Venezuela'da kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, "Ülkenin 24 eyaleti de sokağa çıktı, bu geri dönüşü olmayan bir yol. Gelecek bizimdir, halk ve silahlı kuvvetler hükümet gaspını durdurmak için bir aradadır." dedi.

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Ülkede sabah saatlerinde teşebbüs edilen darbeye öncülük eden Guaido, destekçilerini sokağa çağırarak, hükümet değişiminin "geri döndürülemez" olduğunu ileri sürdü.

Guaido, zaman geçtikçe daha fazla kişinin sokağa çıktığını belirterek, "Bütün Venezuela sokakta" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Vakti geldi! Ülkenin 24 eyaleti de sokağa çıktı, bu geri dönüşü olmayan bir yol. Gelecek bizimdir, halk ve silahlı kuvvetler hükümet gaspını durdurmak için bir aradadır."

"Trump yönetimi Venezuela'da bir iç çatışma başlatmak istiyor"

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ise darbe girişiminden ABD Başkanı Donald Trump hükümetini sorumlu tuttu.

Arreaza, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Darbe girişiminin başındakiler, hiçbir şüpheye yer vermeden sorumluluklarını kabul ettiler. Umutsuzluk içindeki Trump yönetimi Venezuela'da bir iç çatışma başlatmak istiyor. Venezuela'nın demokratik kurumları da ülkede barışı garanti ediyor." ifadesine yer verdi.

Hükümet yanlılarından fotoğraf paylaşan Arreaza, "Halk, anayasasını, hükümetini, demokrasisini ve devlet başkanını savunmak için halk iradesinin evine, Miraflores Başkanlık Sarayı'na gelmeye başladı." paylaşımında bulundu.

La Carlota'da çatışmalar sürüyor

Öte yandan, Guaido'nun darbe girişimini başlattığı yerin karşısındaki La Carlota Hava üssü yakınlarında güvenlik güçleriyle, muhalifler arasındaki çatışmalar sürüyor.

Şu ana kadar, 10 kişinin yaralandığı çatışmalarda güvenlik güçleri, taş ve yabancı cisimler atan muhalif taraftarlarına göz yaşartıcı bomba ile müdahale ediyor.

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