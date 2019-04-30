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Dünya

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye'ye geliyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve beraberindeki heyet, 6 Mayıs'ta Türkiye'ye gelecek.

Ferdi Türkten   | 30.04.2019
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye'ye geliyor

Ankara

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve beraberindeki heyet, 6 Mayıs'ta Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Stoltenberg'in 6 Mayıs'ta Türkiye'ye geleceği duyuruldu.

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