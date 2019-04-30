NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye'ye geliyor
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve beraberindeki heyet, 6 Mayıs'ta Türkiye'ye gelecek.
Ankara
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve beraberindeki heyet, 6 Mayıs'ta Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Stoltenberg'in 6 Mayıs'ta Türkiye'ye geleceği duyuruldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.