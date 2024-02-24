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Dünya

Grip olan Papa Franciscus bugünkü programlarını iptal etti

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un gribe yakalandığı ve bugünkü planlarını iptal ettiği bildirildi.

Barış Seçkin  | 24.02.2024 - Güncelleme : 24.02.2024
Grip olan Papa Franciscus bugünkü programlarını iptal etti

Vatikan

Vatikandan yapılan yazılı açıklamada, "Hafif şekilde grip geçiren Papa, tedbir olarak bugün yapılması planlanan görüşmelerini iptal etti." ifadesi kullanıldı.

87 yaşındaki Papa Franciscus, 2023'te bazı sağlık sorunları yaşamış ve farklı gerekçelerle birkaç kez hastaneye gitmek zorunda kalmıştı.

Franciscus, nefes darlığı şikayetiyle ilk olarak 29 Mart 2023'te Gemelli Hastanesine yatmış ve burada solunum yolu enfeksiyonu tedavisi gördükten sonra 1 Nisan'da taburcu edilmişti.

Papa, daha sonra 7 Haziran 2023'te yine Gemelli Hastanesinde, bu kez 2021'deki kalın bağırsak ameliyatının ardından karnında kesiğe bağlı gelişen fıtık nedeniyle laparatomi ve karın duvarına protez yerleştirilmesi operasyonu geçirmiş, 16 Haziran'da taburcu edilmişti.

Papa, grip geçirdiği için 25 Kasım 2023'te yine aynı hastanede kontrollere tabi tutulmuştu. Papa Franciscus, Aralık 2023'te Dubai'de yapılan Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı'na (COP28) daha önce katılacağını açıklamasına rağmen grip olduğu için gidememişti.

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