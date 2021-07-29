Euro
10.11
Dolar
8.52
BIST 100
1,382.06
Altın
1,821.14
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Osmaniye’de ormanlık alanda çıkan yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
logo
Dünya, Koronavirüs

Google işyerine dönüş için aşı zorunluluğu getiriyor

29.07.2021
Google işyerine dönüş için aşı zorunluluğu getiriyor

Ankara

Google, çalışanlarının işyerlerine dönebilmeleri için aşı zorunluluğu getiriyor.

BBC'nin haberine göre, ABD'li teknoloji devi, çalışanlarının iş yerlerine dönüşte aşılanmış olmalarına ilişkin politikayı, öncelikle birkaç hafta içinde ABD'deki kampüslerinde uygulamaya başlayacak. Daha sonra bu uygulama Google'ın dünya çapında 144 bin çalışanına da getirilecek.

Google'ın Üst Yöneticisi (CEO) Sundar Pichai, blog yazısında "kampüslerinde çalışmaya geleceklerin aşı olması gerektiğini" ifade etti. Picha, bu konudaki yönetmenliğin, bölgenin koşulları, düzenlemeler ve aşının erişilebilirliğine göre değişkenlik göstereceğini sözlerine ekledi.

Google, Delta varyantı sebebiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artıştan ötürü dünya çapındaki kampüslerinin tam açılışını 1 Eylül'den 18 Ekim'e ertelemişti.

Teknoloji devinin çalışanları ayrıca özel koşullar durumunda evden çalışmaya 2021 sonuna kadar devam etmek için başvuru yapabilecek.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
lTurizm sektörüne yeni katılan çalışanlara 'aşı yaptırın' uyarısı
Google işyerine dönüş için aşı zorunluluğu getiriyor
Avusturalya Başbakanı Morrison, Kovid-19 aşısı olmayanların kısıtlamalarla karşılaşacağını söyledi
Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde 70 milyon dozdan fazla aşı uygulandı
Tokyo'yu çevreleyen 3 eyalette Kovid-19'a karşı olağanüstü hal uygulanması istenecek

Benzer haberler

Google işyerine dönüş için aşı zorunluluğu getiriyor

Google işyerine dönüş için aşı zorunluluğu getiriyor

İtalya'da aşıyı sosyal faaliyetlerde zorunlu hale getiren 'Yeşil Geçiş' belgesi tartışılıyor