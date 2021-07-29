Irak'ta askeri helikopter düştü: 5 ölü
Irak'ın Salahaddin vilayetinde bir askeri helikopterin düşmesi sonucu 5 asker hayatını kaybetti.
İstanbul
Irak hükümetine bağlı Medya Güvenlik Ağından yapılan açıklamada, Mi17 tipi bir askeri helikopterin Salahaddin vilayetine bağlı Amırli kasabası yakınında düştüğü belirtildi.
Helikopterde bulunan 5 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.
Helikopterin düşme nedenine ilişkin ise herhangi bir açıklama yapılmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.