Girit Adası'nda orman yangınları başladı

Yunanistan İtfaiye Teşkilatının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin yapılan paylaşımda bugün müdahale edilen yangınlara ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Yerapetra Belediyesi sınırlarındaki tarımsal ve ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına hem karadan hem de yangın söndürme helikopterleriyle müdahale başlatıldı.

Girit'in Kandiye iline bağlı Vianu Belediyesindeki Afrati bölgesinde de ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahaleye başlandı.

Son 2 günde 96 alanda yangın çıktı

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, yaptığı açıklamada, ülkede son 2 gündür yaşanan orman yangınlarına ilişkin bilgi verdi.

Marinakis, son 2 günde ülkede tarımsal alan ve ormanlık alanda olmak üzere 96 farklı noktada yangın çıktığını aktardı.

Son 24 saatte, Oinoi ve Oraiokastro bölgelerindeki orman yangınlarının oldukça zorlayıcı olduğunu belirten Marinakis, birçok yangının eş zamanlı çıkması nedeniyle söndürme çalışmalarında büyük çaba sarf edildiğini kaydetti.

Marinakis, yangına sebebiyet verdikleri şüphesiyle 1-5 Temmuz tarihlerinde 20 kişinin gözaltına alındığını aktararak, toplam 55 bin avroluk 20 idari ceza kesildiğini dile getirdi.​​​​​​​