İtalya'da Etna Yanardağı'nın kül püskürtmesi hava ulaşımında aksaklıklara yol açtı

Etna'nın zirvesindeki "Voragine" kraterinde 26 Haziran'da açılan yarığın ardından dün yoğun kül püskürtme faaliyetinin yaşandığı yanardağdaki volkanik aktivite bugün de devam ediyor.

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsünün (INGV) Etna Gözlemevinden yanardağdaki volkanik hareketliliğe ilişkin yapılan açıklamada, Etna'da genellikle orta şiddette, aralıklı ve ritmik volkanik patlama türü olan "Stromboli aktivitesi"nin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, yanardağın püskürttüğü yoğun kül sebebiyle bölgeden geçen havacılar için "kırmızı" kodlu uyarı verildiği ifade edildi.

Katanya Uluslararası Vincenzo Bellini (Fontanarossa) Havalimanı'nın internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Etna'da dünden bu yana yoğun şekilde devam eden kül püskürtme faaliyeti nedeniyle Katanya varışlı tüm uçuşların durdurulduğu ayrıca, Katanya kalkışlı seferlerin de yerel saatle 14.00'e (TSİ 15.00) kadar askıya alındığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, yolculardan havalimanına gelmeden önce uçuşlarının durumunu hava yolu firmasıyla teyit etmeleri de istendi.

Bu arada, Etna'nın yoğun şekilde püskürttüğü küller sebebiyle yanardağın çevresindeki yerleşim yerlerinde volkanik kül yağmurlarının yaşandığı kaydedildi.

Kıta Avrupası'nın en yüksek aktif yanardağı özelliğini taşıyan Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı'nda özellikle "Voragine" kraterinde son günlerde kül ve lav püskürmesi gibi volkanik faaliyetler gözlemleniyor.