Euro
7.56
Dolar
6.82
BIST 100
105,138.40
Altın
1,730.45
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

George Floyd'un ölümüne sebep olan polis memuru cinayetle yargılanacak

Siyahi Amerikalı Floyd'u gözaltına alırken boynuna dizini basarak ölümüne sebep olan polis memuru Derek Chauvin, cinayetle yargılanacak.

Betül Yürük   | 29.05.2020
George Floyd'un ölümüne sebep olan polis memuru cinayetle yargılanacak

New York

ABD’nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde siyahi Amerikalı George Floyd'u gözaltına alırken boynuna dizini basarak ölümüne sebep olan polis memuru Derek Chauvin, cinayetle yargılanacak.

Hennepin Bölgesi Başsavcısı Mike Freeman, Chauvin'in tutuklanmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, polis memurunun üçüncü derecede cinayet ve taksirle adam öldürmeden yargılanacağını açıkladı.

Freeman, olay yerindeki diğer üç polisle ilgili soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

Dolandırıcılıkla ilgili bir şikayet üzerine pazartesi günü George Floyd’u gözaltına alırken dizini ensesine basarak nefessiz kalmasına ve ölümüne sebep olan Chauvin ve beraberindeki 3 polisin işine son verilmişti.

Çevredekiler tarafından videoya alınan gözaltı sırasındaki polis şiddeti ülke genelinde büyük tepkilere neden oldu.

Olaya karışan polislerin yargı önüne çıkarılması için başta Minnesota olmak üzere ABD’nin değişik yerlerinde protestolar sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mescid-i Nebevi pazar gününden itibaren kademeli olarak açılacak
DSÖ ve 37 ülke Kovid-19'a karşı mücadelede 'ortak erişim havuzu' girişimi başlattı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 714'e yükseldi
New York'ta 2 milyondan fazla kişiye Kovid-19 bulaşmış olabilir

Benzer haberler

George Floyd'un ölümüne sebep olan polis memuru cinayetle yargılanacak

George Floyd'un ölümüne sebep olan polis memuru cinayetle yargılanacak

Galatasaray'dan George Floyd paylaşımı

ABD Başkan Yardımcısı Pence: Irkçılığa ve ırkçılığa dayanan şiddete müsamahamız yok

Siyahi George Floyd'un ölümüne neden olan polis tutuklandı

Siyahi George Floyd'un ölümüne neden olan polis tutuklandı
Obama'dan Floyd'un ölümüne ilişkin 'geç kalmış' açıklama

Obama'dan Floyd'un ölümüne ilişkin 'geç kalmış' açıklama
Floyd'un öldürülmesiyle başlayan protestolar ülke genelinde kaosa dönüştü

Floyd'un öldürülmesiyle başlayan protestolar ülke genelinde kaosa dönüştü